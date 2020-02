Ligue 1 : Amiens – PSG, voir le match en direct et en streaming

Amiens reçoit le PSG ce samedi (17h30), dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Amiens Sporting Club accueille le Paris Saint-Germain ce samedi au stade de la Licorne, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 17h30). Un match déséquilibré sur le papier entre le 19e (20 points) qui reste sur 12 matchs sans victoire en championnat (8 défaites, 4 nuls), et le leader incontesté (61 points), invaincu depuis 22 matchs toutes compétitions confondues (20 victoires et 2 nuls). Mais avec un surplus de détermination, les locaux auront une carte à jouer dans la mesure où les Parisiens auront peut-être déjà un peu la tête à Dortmund, où ils disputeront leur 8e de finale aller de Ligue des Champions.

Les compos probables d’Elsner et Tuchel

Pour ce match, Thomas Tuchel a d’ailleurs choisi de laisser ses deux stars à la maison, Neymar et Mbappé préservés. Il devra aussi composer sans Diallo, Dagba ni Kimpembe blessés, mais récupère Marquinhos et Verratti. L’Allemand devrait aligner un 4-4-2 et pourrait tenter le duo Cavani et Icardi en pointe, entourés par Di Maria et Draxler. De son côté, Luka Elsner devra faire sans Dibassy et Monconduit suspendus, ni Gouano, Bodmer et Ghoddos blessés.

Amiens : Gurtner – Calabresi, Opoku, Chedjou, Jallet – Zungu, Gnahoré – Otero, Kakuta, Diabaté – Guirassy.

Paris SG : Rico – Kehrer, Kouassi, Thiago Silva, Bernat – Di Maria, Gueye, Verratti, Draxler – Cavani, Icardi.

Foot en direct : comment voir Amiens – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre Amiens Sporting Club – Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.