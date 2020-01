Ligue 1 : Bordeaux – Lyon, voir le match en direct et en streaming

Bordeaux reçoit Lyon ce samedi (17h30), dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après la victoire de Marseille à Rennes (0-1) vendredi soir, la 20e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un classique du championnat : les Girondins de Bordeaux accueillent l’Olympique Lyonnais au Matmut Atlantique (coup d’envoi à 17h30). Les deux équipes sont au coude à coude au classement, respectivement 13es et 12es avec 26 points chacune, à 7 longueurs du podium. La victoire est impérative pour les deux clubs afin de réduire l’écart sur la 3e place. A l’aller, lyonnais et bordelais s’étaient neutralisés (1-1).

Les compos probables de Sousa et Garcia

Pour cette rencontre, Paulo Sousa sera privé de Kamano blessé mais récupère Hwang et Kalu et devrait intégrer la recrue Oudin dans le groupe. L’entraîneur bordelais devrait aligner un 3-4-3 avec Hwang, Maja et De Préville en attaque. De son côté, Rudi Garcia voyage sans Depay, Reine-Adélaïde, ni Dubois et Koné blessés. Un 4-2-3-1 est attendu avec Dembélé en pointe soutenu par Traoré et Cornet sur les ailes.

Bordeaux : Costil – Mexer, Koscielny, Pablo – Kalu, Basic, Otavio, Benito – Hwang, Maja, De Préville.

Lyon : Lopes – Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal – Tousart, Caqueret – Traoré, Aouar, Cornet – Dembélé.

Foot en direct : comment voir Bordeaux – Lyon en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre Girondins de Bordeaux – Olympique Lyonnais sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

