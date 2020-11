Ligue 1 : Bordeaux – Montpellier, voir le match en direct et en streaming

Bordeaux reçoit Montpellier ce samedi (17h), dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après la victoire de Marseille à Strasbourg (0-1) vendredi soir en ouverture, la 10e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux rencontres. Avant PSG – Rennes à 21 heures, les Girondins de Bordeaux accueillent Montpellier au Matmut Atlantique (coup d’envoi à 17 heures). En difficulté à l’extérieur, les Marine et Blanc (12es, 12 points) restent en revanche sur deux succès d’affilée et cinq matchs sans défaite à domicile cette saison. 9es avec 14 points, les Montpelliérains voyagent bien avec trois déplacements consécutifs sans défaite et une victoire (0-1) à Saint-Etienne le week-end dernier.

Les compos probables de Gasset et Der Zakarian

Pour ce match, Jean-Louis Gasset peut compter sur son stratège Ben Arfa mais devra composer sans Mexer et Kalu blessés. L’entraîneur bordelais devrait proposer un 4-3-3 avec Briand en pointe. De son côté, Michel Der Zakarian se déplace sans Ristic et Omlin blessés, ni Hilton et Le Tallec suspendus. Le MHSC devrait évoluer en 4-3-3 également, avec Delort en pointe soutenu par Laborde et Mavididi.

Bordeaux : Costil – Kwateng, Koscielny, Pablo, Benito – Zerkane, Otavio, Basic – Ben Arfa, Briand, Oudin.

Montpellier : Bertaud – Sambia, Congré, Mendes, Oyongo – Mollet, Savanier, Ferri – Mavididi, Delort, Laborde.

Foot en direct : comment voir Bordeaux – Montpellier en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Girondins de Bordeaux – Montpellier Hérault SC sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport