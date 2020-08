Ligue 1 : Brest – OM, voir le match en direct et en streaming

Brest reçoit Marseille ce dimanche (21h), dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

En attendant la dernière rencontre de la 2e journée de Ligue 1 entre Lens et le PSG reprogrammée le 10 septembre, le Stade Brestois accueille l’Olympique de Marseille ce dimanche soir (coup d’envoi à 21 heures). Avec les victoires de Lyon vendredi et Rennes samedi, les Marseillais seraient bien inspirés de débuter leur campagne sur un succès pour ne pas laisser leurs concurrents directs se détacher d’entrée au classement. Pour rappel, leur match comptant pour la 1ère journée a été reporté au 17 septembre, tandis que les Bretons ont débuté la saison sur une cinglante défaite (4-0) à Nîmes.

Les compos probables

Pour cette rencontre, Olivier Dall’Oglio est privé de Lasne et Batocchio blessés ainsi que d’Hérelle testé positif au coronavirus. L’entraîneur brestois devrait aligner un 4-2-3-1 avec Cardona en pointe, soutenu par Honorat, Charbonnier et Tavares. De son côté, André Villas-Boas est privé de Sarr, Alvaro, Payet et Ngapandouetnbu testés positifs, mais récupère Mandanda, Amavi, Lopez et Rongier. Le trio Thauvvin, Benedetto et Radonjic devrait être titularisé en attaque dans un dispositif en 4-4-2 incluant la recrue défensive Balerdi.

Brest : Larsonneur – Pierre-Gabriel, Mbock, Duverne, Perraud – Diallo, Belkebla – Honorat, Charbonnier, Tavares – Cardona.

Marseille : Mandanda – Sakai, Balerdi, Caleta-Car, Amavi – Sanson, Kamara, Strootman – Thauvin, Benedetto, Radonjic.

Foot en direct : comment voir Brest – Marseille en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Stade Brestois – Olympique de Marseille sur votre tablette ou votre smartphone.