Ligue 1 : Brest – Saint-Etienne, voir le match en direct et en streaming

Brest reçoit Saint-Etienne ce samedi (17h), dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après les victoires de Bordeaux à Rennes (0-1) et de Monaco face à Paris (3-2) vendredi soir, la 11e journée de Ligue 1 se poursuit avec une seule rencontre au programme ce samedi, car la seconde entre Marseille et Nice a été reportée : le Stade Brestois accueille l’AS Saint-Etienne au stade Francis Le Blé (coup d’envoi à 17 heures). 13es avec 12 points, les Bretons restent sur une belle victoire à domicile contre Lille (3-2) juste avant la trêve internationale. 15es avec 10 points, les Verts sont à l’inverse sur une série catastrophique de six défaites d’affilée !

Les compos probables de Dall’Oglio et Puel

Pour cette rencontre, Olivier Dall’Oglio devra composer sans Chardonnet suspendu, ni Bain, Hérelle et Philippoteaux blessés. Il devrait aligner un onze en 4-2-3-1 avec Mounié en pointe. De son côté, Claude Puel voyage sans Maçon, Retsos et Monnet-Paquet blessés. Les Stéphanois devraient évoluer en 4-4-2 avec la paire Bouanga et Abi en attaque.

Brest : Larsonneur – Pierre-Gabriel, Duverne, Brassier, Perraud – Lasne, Belkebla – Honorat, Faivre, Cardona – Mounié.

Saint-Etienne : Moulin – Debuchy, Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco – Youssouf, Camara, Neyou, Aouchiche – Bouanga, Abi.

Foot en direct : comment voir Brest – ASSE en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Stade Brestois – AS Saint-Etienne sur votre tablette ou votre smartphone.