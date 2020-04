Ligue 1 : les clubs et la LFP sauvent la face, mais…

Un accord a été trouvé entre la Ligue d’une part, Canal+ et beIN Sports d’autre part, sur le versement des droits TV.

Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM), Jean-Pierre Rivère (Nice) et Olivier Sadran (Toulouse) avaient été dépêchés par la Ligue pour aller à la rencontre des diffuseurs de Ligue 1 et Ligue 2, afin de les convaincre de verser les droits TV malgré l’arrêt des compétitions. Pour rappel, Canal+ et beIN Sports avaient décidé de suspendre un versement de 150 millions d’euros à eux deux, au titre du mois d’avril. A noter, Nasser Al-Khelaifi étant également président de beIN Media group, le dirigeant était donc en discussion avec lui-même pour ce qui concerne les droits TV de beIN…

Canal+ et beIN acceptent de payer à la LFP les droits TV des matchs déjà joués

Un accord a finalement été trouvé entre les parties, pour le versement des droits TV pour les matchs déjà joués ! « La Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL + se réjouissent d’avoir trouvé un accord portant sur le montant du règlement relatif aux matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 déjà diffusés cette saison conformément à l’appel à candidatures pour l’acquisition des droits de diffusion 2016-2020 », a réagi la Ligue de Football Professionnel.

Une décision prise « avec la volonté de soutenir les clubs français en cette période d’incertitude, et à la suite de discussions constructives menées avec le comité de présidents de clubs représentant la Ligue de Football Professionnel (LFP) », a ajouté beIN Sports. Mais n’est-ce pas le minimum syndical, de verser les droits TV pour les matchs déjà joués ? Le montant de l’accord s’élève à 43 millions d’euros, à répartir entre les clubs. Plus de 100 millions d’euros initialement prévus au contrat restent donc en suspens…

Images de IconSport