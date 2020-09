Ligue 1 : Lens – PSG, voir le match en direct et en streaming

Lens reçoit le PSG ce jeudi (21h), pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le Racing Club de Lens accueille le Paris Saint-Germain ce jeudi soir à Bollaert en match en retard de la 2e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures). La rencontre était initialement prévue avant la trêve internationale mais avait été reportée sur demande des Parisiens, acceptée par la LFP pour leur laisser quelques jours de repos à la suite de leur campagne de Ligue des Champions qui les avait menés jusqu’en finale, perdue (1-0) face au Bayern Munich.

Il s’agit donc du premier match officiel de la saison pour les champions de France (sachant que leur match de la 1ère journée contre Metz a lui aussi été reporté au 16 septembre), tandis que les Sang et Or ont déjà disputé et perdu un match à Nice (2-1) lors de la 1ère journée. Le PSG tentera de lancer sa saison par une victoire mais voit ses rangs décimés par le coronavirus.

Les compos probables de Tuchel et Haise

En effet, Thomas Tuchel sera privé de Navas, Marquinhos, Di Maria, Paredes, Icardi, Mbappé et Neymar, tous testés positifs ! Cela fait beaucoup. Pas encore qualifiés suite à son transfert définitif, le deuxième gardien Rico est lui aussi absent. Bulka devrait donc prendre place dans les buts. Pour compenser toutes ces absences, l’entraîneur allemand pourrait lancer le jeune Kalimuendo en attaque. De son côté, le coach lensois Franck Haise devra composer sans Fofana et Traoré blessés, ni Haïdara et Pereira Da Costa suspendus.

Lens : Leca – Gradit, Badé, Medina – Michelin, Cahuzac, Doucouré, Sylla – Kakuta – Ganago, Banza.

Paris SG : Bulka – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bernat – Herrera, Gueye, Verratti – Sarabia, Kalimuendo, Draxler.

Foot en direct : comment voir Lens – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre Racing Club de Lens – Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport