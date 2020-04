Ligue 1 : la LFP envisage une solution à 200 M€ pour éviter le crash

La LFP réfléchit aux solutions possibles pour éviter que des clubs ne soient obligés de mettre la clé sous la porte.

Le confinement ralentit la propagation du coronavirus mais il a un effet négatif important sur l’économie du pays. De très nombreuses entreprises sont en danger en France (et ailleurs dans le monde) et les clubs de football n’y échappent pas. Les recettes ne rentrent plus (billetteries fermées et droits tv suspendus) tandis que les dépenses sont toujours là (les charges fixes, mais aussi notamment salariales malgré le chômage partiel ou les baisses de salaires). Très rapidement, les trésoreries vont être à sec ce qui n’est pas sans inquiéter les présidents de nombreuses écuries.

La LFP réfléchit à un prêt de 200 à 250 M€

Une délégation de quatre d’entre elles (Nasser Al-Khelaifi du PSG, Jacques-Henri Eyraud de l’OM, Olivier Sadran de Toulouse et Jean-Pierre Rivère de Nice) est partie en croisade pour tenter de convaincre les diffuseurs Canal+ et beIN Sports de ne pas renoncer à verser les droits TV malgré l’absence de matchs, mais il est peu probable qu’ils reviennent avec l’enveloppe initiale sous le bras. Dans ce contexte très tendu, des solutions doivent être trouvées pour assurer la survie des clubs, notamment ceux les plus près de la rupture financière.

Selon RMC, la Ligue de Football Professionnel réfléchirait sérieusement à l’idée de contracter un prêt permettant d’alimenter la trésorerie des clubs (la somme de 200 à 250 millions d’euros est évoquée). Des fonds d’investissement privés américains auraient déjà transmis des offres. Pour rappel, les droits TV de Ligue 1 doivent augmenter considérablement la saison prochaine (à hauteur de 1,153 milliard d’euros par an). Si le prochain exercice n’est pas perturbé et que cette somme n’est donc pas remise en question, les instances et les clubs pensent que cette manne leur permettra d’amortir le choc actuel ainsi que les intérêts du prêt.

Images de IconSport