Ligue 1, Ligue des Champions, Euro… Le football s’arrête !

Le football va s’arrêter en France et en Europe pour lutter contre le coronavirus. Toutes les compétitions sont concernées.

Le football va s’arrêter, le temps de régler la crise sanitaire liée au coronavirus. Les unes après les autres, les instances nationales annoncent la suspension de leur championnat. L’Italie avait pris les devants, elle a était imitée jeudi par l’Espagne, mais aussi le Portugal, les Pays-Bas, la Suisse ou encore les Etats-Unis. Ce vendredi, l’Angleterre et la France devraient suivre. Alors que l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a été testé positif au virus, la Premier League devrait être arrêtée. Une réunion est prévue ce vendredi pour prendre une décision.

La FFF suspend ses compétitions, la LFP devrait suivre ce vendredi

Idem en France. La Ligue de Football Professionnel (LFP) va convoquer un conseil d’administration exceptionnel ce vendredi à 10h, durant lequel l’arrêt de la Ligue 1 et de la Ligue 2 devrait être entériné (jusque là, le huis clos avait été décrété jusqu’au 15 avril). Suite aux annonces du président de la République Emmanuel Macron jeudi soir, la Fédération Française de Football a annoncé « la suspension de l’ensemble des activités et compétitions gérées par la Fédération, ses ligues et ses districts, sur l’ensemble du territoire. »

« Ainsi, tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d’âge, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l’activité des écoles de football sont interrompus à compter de demain vendredi 13 mars, et jusqu’à nouvel ordre », a clarifié le président Noël Le Graët. Le football va donc s’arrêter à l’échelle nationale, mais pas seulement.

Une nouvelle formule pour la Ligue des Champions

Au plan européen, les matchs de cette semaine (tant en Ligue des Champions qu’en Ligue Europa) ont pu être joués. Pour ceux de la semaine prochaine et des suivantes en revanche, cela risque fort de ne pas être le cas. Alors que la rencontre entre la Juventus Turin et Lyon est d’ores et déjà compromise, l’UEFA devrait geler les matchs prévus et réfléchirait à une nouvelle formule. Selon L’Equipe, les tours suivants pourraient être disputés sur un match unique (plutôt qu’en aller-retour) et sur terrains neutres.

Un « Final four » pourrait être mis en place pour les demi-finales et la finale, disputées dans le même stade en quelques jours. Une réunion est prévue mardi prochain à l’UEFA ; elle devrait permettre d’en savoir plus. Enfin, l’Euro 2020 pourrait être reporté en 2021. Les matchs amicaux de l’équipe de France, contre l’Ukraine (27 mars) et la Finlande (31 mars), devraient pour leur part être annulés.

Images de IconSport