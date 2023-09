Ligue 1 : Lille – Montpellier, voir le match en direct et en streaming

La 33e journée de Ligue 1 débute ce vendredi à 21h. Présentation et solutions pour suivre le match Lille – Montpellier en direct via le streaming foot légal.

Lille accueille Montpellier ce vendredi au stade Pierre-Mauroy, en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Comme la semaine passée, le LOSC est le premier de sortie ce week-end en championnat. Comme la semaine passée, les coéquipiers de Renato Sanches ont donc l’occasion de prendre provisoirement six points d’avance sur le PSG en cas de succès et de mettre ainsi une grosse pression sur leurs poursuivants. Mais les Héraultais ne sont pas un adversaire facile. 8es au classement, ils restent sur une formidable série de 13 matchs sans défaite !

Les compos probables de Galtier et Der Zakarian

Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra composer sans Pied blessé. Le coach lillois dispose donc d’un groupe quasiment au complet, il devrait aligner un 4-4-2 avec la paire Ikoné et Yilmaz en attaque, épaulée par Weah et Bamba sur les ailes. De son côté, Michel Der Zakarian voyage lui aussi avec un groupe au complet. Il devrait proposer un 4-3-3 avec Delort en pointe, entouré par Laborde et Mavididi.

Lille : Maignan – Celik, Fonte, Botman, Reinildo – Weah, André, Sanches, Bamba – Ikoné, Yilmaz.

Montpellier : Omlin – Sambia, Hilton, Congré, Ristic – Mollet, Ferri, Savanier – Laborde, Delort, Mavididi.

Foot en direct : comment voir Lille – Montpellier en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site MyCanal si vous souhaitez visionner la rencontre Lille – Montpellier en streaming sur votre tablette, votre ordinateur ou votre smartphone.

