Ligue 1 : Lille – PSG, voir le match en direct et en streaming

Lille reçoit le PSG ce dimanche (21h), dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Lille accueille le Paris Saint-Germain ce dimanche soir au stade Pierre-Mauroy, en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures). Un match attendu pour lequel les troupes de la capitale auront à coeur de montrer leur valeur, dans la mesure où il avaient été corrigés dans cette enceinte en fin de saison dernière. Actuellement 6es avec 31 points, les Dogues tenteront de rééditer l’exploit face au leader du championnat (49 points, un match en moins). A l’aller, les Parisiens l’avaient emporté (2-0).

Les compos probables de Galtier et Tuchel

Pour ce choc, Christophe Galtier devra composer sans Bradaric blessé. Il devrait aligner un 4-4-2 avec la paire Ikoné et Osimhen en attaque. De son côté, Thomas Tuchel voyage sans Marquinhos, Bernat et Kehrer blessés, ni Kurzawa et Cavani non retenus dans le groupe. L’entraîneur allemand pourrait aligner ses 4 fantastiques en attaque, à savoir Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi.

Lille : Maignan – Celik, Fonte, Gabriel, Reinildo – Sanches, André, Soumaré, Bamba – Ikoné, Osimhen.

Paris : Navas – Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Diallo – Di Maria, Verratti, Gueye, Neymar – Icardi, Mbappé.

Foot en direct : comment voir Lille – Paris en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre Lille OSC – Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.