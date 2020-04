Ligue 1 : une solution inédite proposée

L’ancien international français Bixente Lizarazu a émis une idée de calendrier pour la Ligue 1, afin de préserver la santé des joueurs.

La Ligue 1 est suspendue depuis le 13 mars. Déjà plus d’un mois et cet arrêt devrait encore se poursuivre deux mois de plus. En effet, selon le scénario le plus probable, la compétition pourrait reprendre autour de la mi-juin, afin de permettre aux joueurs de se remettre à niveau et reprendre le rythme quand l’autorisation leur sera donnée de sortir de leur confinement. Les entraînements collectifs ne reprendront pas avant le 11 mai, ce qui constitue donc deux mois d’interruption.

Lizarazu propose d’enchaîner les deux saisons de Ligue 1

Les équipes joueront alors dix journées de Ligue 1 (ainsi que les coupes nationales et européennes pour celles encore engagées), puis seront de nouveau au repos en août, en attendant le début de la prochaine saison. Un calendrier dangereux selon Bixente Lizarazu. Le champion du monde 2018 considère que ce nouvel arrêt en août risque de poser problème aux organismes. « Pourquoi ne pas enchaîner les deux saisons ? Faire en sorte que les joueurs se préparent pendant cinq semaines, terminent l’exercice en cours sur un mois et demi, puis poursuivent la saison d’après dans la foulée », a-t-il suggéré.

« Si derrière la reprise, tu remets un break d’un mois en août, le corps des joueurs ne va plus rien comprendre. Je suis partisan de trouver un juste compromis entre l’efficacité et le respect de l’intégrité physique des joueurs. On ne peut pas leur faire faire n’importe quoi », a estimé l’ancien latéral gauche lors d’un entretien au Figaro. Si ensuite la trêve hivernale est maintenue comme d’habitude, les joueurs enchaîneraient alors beaucoup de matchs entre juin et décembre. Ce qui pourrait également poser des problèmes physiques.

Images de IconSport