Coronavirus : un président de Ligue 1 parle du pire scénario

La Ligue 1 pourra-t-elle reprendre suffisamment tôt pour être terminée ? Le président lillois Gérard Lopez l’appelle de ses voeux.

Comment les championnats européens en général, et la Ligue 1 en particulier, vont-ils se terminer ? Les matchs sont stoppés jusqu’à nouvel ordre et pour le moment, nul ne sait quand ils pourront reprendre. Tandis que certains, comme le président de l’OL Jean-Michel Aulas se démène pour trouver des formules magiques (que certains accusent d’avoir pour principale vertu de qualifier Lyon pour la Ligue des Champions alors qu’il en est loin actuellement) permettant de faire face à un arrêt qui se prolongerait longtemps, d’autres restent optimistes.

Pour Lopez, les championnats doivent aller à leur terme

Le président du LOSC Gérard Lopez continue pour sa part de croire que les championnats pourront reprendre suffisamment tôt pour être menés à leur terme. « Je vais essayer de prendre de la hauteur. On ne peut en vouloir à personne de prêcher pour sa paroisse. Il y a des moments où il faut parler et d’autres non. La pire des choses qui peut arriver, c’est que le championnat ne se termine pas sur le terrain. Parce qu’il y aura des gagnants et des lésés sur les décisions qui seront prises », a-t-il estimé.

« Ça va être une catastrophe pour ceux qui jouent la montée et la descente. C’est impossible que ça se passe bien. Ce qu’il faut, c’est terminer le championnat. Si on veut éviter que les décisions soient non sportives, c’est la seule issue possible », a prôné le dirigeant lillois. Un report de l’Euro 2020 va y aider. « Quelque part, ça tombe bien car ce n’est pas un seul pays qui sera lésé (la compétition sera joué dans diverses villes à travers toute l’Europe). Ce n’est pas catastrophique de ne pas jouer cet Euro », a conclu Gérard Lopez.

