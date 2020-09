Ligue 1 : Lyon – Nîmes, voir le match en direct et en streaming

Lyon reçoit Nîmes ce vendredi (21h), dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

L’Olympique Lyonnais accueille le Nîmes Olympique ce vendredi soir au Groupama Stadium, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Après sa défaite (2-1) à Montpellier mardi en match en retard de la 1ère journée, Lyon (11e, 4 points) est dans l’obligation de s’imposer face aux Gardois (13es, 3 points en 3 matchs) pour ne pas être déjà distancé au classement par le peloton de tête.

Les compos probables de Garcia et Arpinon

Pour cette rencontre, Rudi Garcia est privé d’Aouar suspendu. Annoncé sur le départ, Depay est toujours là. L’entraîneur lyonnais pourrait aligner un 3-5-2 avec Cherki en soutien du duo Depay et Dembélé en attaque, tandis que Guimaraes et Caqueret animeront l’entrejeu. De son côté, Jérôme Arpinon voyage sans Alakouch, Meling, Deaux, Philippoteaux, Martinez, Valerio, Koné et Depres. Les Crocodiles devraient évoluer en 4-3-3 avec Roux en pointe soutenu par Benrahou et Ferhat.

Lyon : Lopes – Andersen, Marcelo, Denayer – Dubois, Caqueret, Guimaraes, Bard – Cherki – Depay, Dembélé.

Nîmes : Reynet – Ripart, Briançon, Landre, Miguel – Fomba, Sarr, Cubas – Benrahou, Roux, Ferhat.

Foot en direct : comment voir Lyon – Nîmes en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Lyon – Nîmes sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport