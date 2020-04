Ligue 1 : Mediapro se prend pour le sauveur et allume Al-Khelaifi (PSG)

Tandis que Canal+ et beIN Sports ont suspendu le versement des droits TV, Mediapro se dit prêt à prendre leur place.

En raison de la suspension des compétitions dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, Canal+ et beIN Sports ont décidé de ne pas verser les droits TV en avril. Tandis que les présidents de clubs font leur possible pour tenter de les convaincre de revenir sur leur décision, le nouveau chevalier blanc des droits du football français, Mediapro (qui deviendra le diffuseur principal à partir de la saison prochaine) a pris le contre pied de ses concurrents et affirme être même prêt à assumer la fin de saison actuelle.

Mediapro propose de prendre la place de Canal+ et beIN

« Nous sommes disposés à prendre la place de Canal + et beIN si les choses ne s’arrangent pas. (…) Cela me paraît être une attitude responsable envers le football français. Ce n’est pas être un bon samaritain que de payer ce que l’on doit », a lâché le président du groupe Jaume Roures dans les colonnes de L’Equipe. Même en période de crise, le droit persiste. Autrement dit, si les contrats prévoyaient que les diffuseurs doivent payer quoi qu’il arrive, les clubs n’auraient pas manqué de le rappeler.

Quant à prendre leur place avant l’heure, Mediapro sait très bien que juridiquement, cela risque de ne pas passer. Mais cela ne coûte rien de se poser en sauveur de la nation foot, quand on sait que cela sera sans effet réel. « Cela implique d’être capable de mettre sur pied une chaîne en deux mois, d’ici juin. Bâtir une chaîne n’est pas très difficile. La difficulté, c’est d’avoir les abonnés. Démarrer pour la fin de cette saison est un défi sur lequel on pourrait travailler tranquillement », a insisté le dirigeant espagnol qui a ensuite ciblé plus précisément Nasser Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi ciblé personnellement

« L’attitude de Canal+ et de beIN face à la Ligue, c’est aussi celle de Nasser (à la fois président du PSG et de beIN Media Group). Ce n’est pas un tiers qui apparaît venu de nulle part. beIN a signé un accord stratégique avec Canal, a cédé toutes ses chaînes pour la distribution exclusive à Canal. Ils ont vendu un lot (pour 330 M€) qu’ils avaient pour la saison prochaine à Canal… Il y a une alliance stratégique entre les deux. Et beIN ne paye pas non plus… C’est étonnant, pour ne pas dire ridicule », a jugé le patron de Mediapro.

Images de IconSport