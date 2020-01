Ligue 1 : Monaco – PSG, voir le match en direct et en streaming

Monaco reçoit le PSG ce mercredi (21h), dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Hazard du calendrier, trois jours après leur nul (3-3) au Parc des Princes lors de la 20e journée, l’AS monaco et le Paris Saint-Germain se retrouvent à Louis II ce mercredi soir, en match en retard de la 15e journée de Ligue 1 qui avait été reporté pour causes d’intempéries. Face au leader parisien (46 points), les Monégasques (29 points) ont une belle carte à jouer puisqu’en cas de victoire, ils reviendraient à une seule longueur de la 3e place occupée par Rennes (un match en moins). L’enjeu est de taille.

Les compos probables de Moreno et Tuchel

Pour cette rencontre, Robert Moreno sera privé de Jovetic, Geubbels, Pellegri et Gelson Martins blessés. Il devrait aligner un 4-3-3 avec Ben Yedder en pointe, entouré par Aguilar et Baldé. De son côté, Thomas Tuchel se déplace sans Meunier, Marquinhos, Bernat ménagés, ni Paredes et Cavani blessés. L’entraîneur allemand devrait maintenir son 4-4-2 avec la paire Mbappé et Cavani en attaque.

Monaco : Lecomte – Henrichs, Glik, Maripan, Ballo-Touré – Fabregas, Bakayoko, Golovin – Aguilar, Ben Yedder, Baldé.

Paris : Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa – Sarabia, Verratti, Kouassi, Neymar – Icardi, Mbappé.

Foot en direct : comment voir Monaco – Paris en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre AS Monaco – Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.