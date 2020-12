Ligue 1 : Montpellier – PSG, voir le match en direct et en streaming

Montpellier reçoit le PSG ce samedi (21h), dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après Nîmes – Marseille (0-2) vendredi et Rennes – Lens un peu plus tôt aujourd’hui, le Montpellier Hérault SC accueille le Paris Saint-Germain ce samedi au stade de la Mosson, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures). Leader provisoire avec 25 points, le club de la capitale reste sur deux matchs sans victoire (défaite à Monaco et nul contre Bordeaux) en championnat. 6es avec 23 points et forts de 4 victoires consécutives, les Montpelliérains peuvent provisoirement monter sur le podium avec un match nul.

Les compos probables de Der Zakarian et Tuchel

pour cette affiche, Michel Der Zakarian est privé de Chotard malade et Delort testé positif au coronavirus. L’entraîneur du MHSC devrait aligner un 4-3-3 avec Laborde en pointe, entouré par Yun et Mavididi. De son côté, Thomas Tuchel voyage sans Neymar, Verratti et Kimpembe laissés au repos, ni Bernat, Icardi et Sarabia blessés. L’entraîneur allemand pourrait composer un 4-3-3 avec Kean en pointe, soutenu par le meilleur buteur de Ligue 1 Mbappé (9 buts) et Di Maria.

Montpellier : Omlin – Sambia, Mendes, Congré, Ristic – Mollet, Ferri, Savanier – Mavididi, Laborde, Yun.

Paris : Navas – Kehrer, Marquinhos, Diallo, Bakker – Herrera, Danilo Pereira, Rafinha – Mbappé, Kean, Di Maria.

Foot en direct : comment voir Montpellier – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site MyCanal si vous souhaitez visionner la rencontre Montpellier Hérault – Paris Saint-Germain sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport