Ligue 1 : Nantes – PSG, voir le match en direct et en streaming

Nantes reçoit le PSG ce samedi (21h), dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le FC Nantes accueille le Paris Saint-Germain ce samedi à La Beaujoire, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures). 15es avec 8 points, les Canaris savent qu’ils ne sont pas favoris mais bénéficieront d’un supplément de fraîcheur physique après avoir vu leur match du week-end dernier reporté. Car de son côté, Paris enchaîne les matchs tous les trois jours et pourrait accuser le coup. Thomas Tuchel s’est plaint du calendrier mais se déplacera malgré tout pour ramener les trois points afin de consolider sa place de leader (18 points).

Les compos probables de Gourcuff et Tuchel

Pour cette rencontre, Christian Gourcuff devra composer sans Pallois suspendu, ni Limbombe et Coulibaly blessés, ni Corchia, Fabio et Girotto testés positifs au coronavirus. L’entraîneur nantais devrait aligner un 4-2-3-1 avec Kolo Muani en pointe. Pour sa part, Thomas Tuchel voyage sans Di Maria suspendu, ni Florenzi laissé au repos, ni Neymar, Icardi, Verratti, Paredes, Draxler et Bernat tous blessés. Un 4-3-3 pourrait être choisi avec le trio Sarabia, Mbappé et Kean en attaque.

Nantes : Lafont – Appiah, Abeid, Castelletto, Traoré – Touré, Louza – Coco, Blas, Simon – Kolo Muani.

Paris : Navas – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bakker – Herrera, Gueye, Rafinha – Sarabia, Kean, Mbappé.

Foot en direct : comment voir Nantes – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre FC Nantes – Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport