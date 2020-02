Ligue 1 : Nantes – PSG, voir le match en direct et en streaming

Nantes reçoit le PSG ce mardi (21h05), dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le FC Nantes accueille le Paris Saint-Germain ce mardi au stade de la Beaujoire, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21h05). Leader incontesté avec 55 points, le club de la capitale souhaite poursuivre sur sa lancée de la belle victoire contre Montpellier (5-0) afin d’ajouter un 20e match d’affilée sans défaite (17 victoire, 2 nuls depuis le 6 novembre). Face à lui, les Canaris (9es, 32 points) espèrent rebondir après trois revers consécutifs toutes compétitions confondues, dont le dernier à Rennes (3-2) vendredi.

Les compos probables de Gourcuff et Tuchel

Pour ce match, Christian Gourcuff est privé de Lafont, Pallois, Appiah, Fabio, Limbombe et Coulibaly blessés. Il devrait aligner un 4-2-3-1 avec Emond en pointe. De son côté, Thomas Tuchel voyage sans Neymar touché aux côtes (une absence qui fait couler de l’encre au lendemain de sa fête d’anniversaire), ni Dagba, Diallo et Herrera blessés, ni Thiago Silva, Marquinhos et Bernat convalescents. Il devrait reconduire son 4-4-2, avec Mbappé malgré sa sortie polémique samedi face à Montpellier.

Nantes : Olliero – Prado, Girotto, Wague, Traoré – Touré, Louza – Bamba, Blas, Simon – Emond.

Paris SG : Navas – Meunier, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa – Sarabia, Verratti, Gueye, Di Maria – Mbappé, Icardi.

Foot en direct : comment voir Nantes – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Canal+ Sport. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre FC Nantes – Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.