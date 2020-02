Ligue 1 : Nice – Lyon, voir le match en direct et en streaming

Nice accueille Lyon ce dimanche (15h), dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Comme on se retrouve ! Le 30 janvier dernier, Nice et l’OL s’étaient déjà affrontés à l’Allianz Riviera. C’était dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Les Gones avaient réussi à tirer leur épingle du jeu (2-1). Forcément, les Aiglons ont envie de prendre leur revanche sur Lyon… d’autant plus sur leur pelouse. Les supporters niçois vivraient très mal le fait de voir leurs protégés chuter, à nouveau, contre l’OL aujourd’hui.

En Ligue 1, force est de constater que Lyon et Nice sont très proches au classement. Les hommes de Rudi Garcia occupent la 6e place en championnat avec 32 points au compteur. De leur côté, les joueurs de Patrick Vieira sont 12es avec 29 unités. A l’Allianz Riviera, Nice est performant dans l’ensemble (6 victoires, 3 nuls et 2 défaites). Pour sa part, l’OL est capable de bonnes choses loin de ses bases (5 victoires, 3 nuls et 3 défaites). On peut s’attendre à voir un beau duel Nice – OL ce dimanche !

Foot en direct : comment voir Nice – Lyon en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : beIN Sports 1. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site de beIN Sports sur Internet, afin de visionner la rencontre Nice – OL sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

