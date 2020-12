Ligue 1 : Nîmes – OM, voir le match en direct et en streaming

Nîmes reçoit Marseille ce vendredi (21h), dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le Nîmes Olympique accueille l’Olympique de Marseille ce vendredi soir au stade des Costières, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures). Actuellement 6e avec 21 points et 4 longueurs de retard sur le leader parisien mais deux matchs en moins, le club phocéen a l’occasion de mettre la pression en cas de victoire, qui serait sa 5e d’affilée en championnat. 16es avec 11 points, les Crocodiles restent sur 5 défaites en 6 matchs.

Les compos probables d’Arpinon et Villas-Boas

Pour cette rencontre, Jérôme Arpinon devra composer sans Martinez, Meling, Benrahou, Aribi et Briançon blessés, ni Deaux suspendu. L’entraîneur nîmois devrait aligner un 4-4-2 avec Ripart et Koné en attaque. De son côté, André Villas-Boas se déplace sans Radonjic blessé et pourrait faire un peu tourner, trois jours après la victoire contre l’Olympiakos en Ligue des Champions, avec notamment les titularisations de Gueye et Nagatomo.

Nimes : Reynet – Burner, Landre, Miguel, Paquiez – Ferhat, Cubas, Ahlinvi, Eliasson – Ripart, Koné.

Marseille : Mandanda – Nagatomo, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi – Cuisance, Gueye, Sanson – Germain, Benedetto, Payet.

Foot en direct : comment voir Nîmes – OM en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Nîmes – Marseille sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport