Ligue 1 : OM – Toulouse, voir le match en direct et en streaming

Marseille reçoit Toulouse ce samedi (17h30), dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Les matchs s’enchaînent à un rythme effréné en ce début d’année, avec notamment une troisième journée de championnat en huit jours ce week-end. Après la victoire de Lille à Angers (0-2) vendredi, la 24e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi. L’Olympique de Marseille accueille le Toulouse FC au stade Vélodrome (coup d’envoi à 17h30). Face à la lanterne rouge (13 points), les Phocéens (2es, 46 points) ne visent que la victoire pour conforter leur position et maintenir leur série de 15 matchs sans défaite (11 victoires, 4 nuls) toutes compétitions confondues, entamée le 2 novembre.

Les compos probables de Villas-Boas et Zarko

Pour cette rencontre, André Villas-Boas est toujours privé de Thauvin et Benedetto blessés. Deux absences de taille en attaque que l’entraîneur portugais devrait pallier par les titularisations de Germain et Radonjic aux côtés de Payet. De son côté, Denis Zarko voyage sans Amian, Vainqueur, Gradel et Sanogo blessés, ni Dossevi malade.

Marseille : Mandanda – Sarr, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Sanson – Radonjic, Germain, Payet.

Toulouse : Kalinic – Moreira, Gabrielsen, Diakité, Sylla – Sangaré – Said, Koné, Makengo, Boisgard – Koulouris.

Foot en direct : comment voir Marseille – Toulouse en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre Olympique de Marseille – Toulouse Football Club sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.