Ligue 1 : encore un petit espoir de reprise !

Le ministère des Sports a laissé une porte entrouverte concernant la possibilité de terminer le championnat de Ligue 1.

Mardi après-midi, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé que les championnats de football ne reprendront pas. Saison terminée ! Une information validée dans la foulée par le président de la FFF Noël Le Graët. « On a informé le Comex (comité exécutif de la FFF), ce qu’il savait déjà, que la Ligue 1 et la Ligue 2 ne démarraient pas, que le National ne démarrait pas non plus ni la D1 féminine. Ces quatre compétitions sont définitivement arrêtées pour la saison 2019-2020 », a entériné le président de la FFF.

Pour le ministère, la Ligue peut encore décider de terminer en août ou septembre

Malgré ces annonces tranchées, certains veulent encore croire qu’une solution peut être trouvée pour jouer les matchs. Ou du moins quelques matchs, comme le président lyonnais Jean-Michel Aulas qui propose de disputer des play-offs. Ou comme Jean-Michel Aulas encore lui et son homologue niçois Jean-Pierre Rivère qui proposent de terminer à l’automne. Une porte de sortie que ne ferme pas le ministère des Sports.

« Avant fin juillet, il ne peut pas y avoir de compétition, même à huis clos. Les Ligues peuvent envisager de terminer leur saison au mois d’août, ou en septembre, à elles de décider », a réagi le bureau de Roxana Maracineanu. Cette option sera-t-elle réalisable ? « Par rapport à l’UEFA c’est impossible », a répliqué Noël Le Graët. Rappelons que pour l’heure, l’UEFA espère toujours pouvoir terminer les Coupes d’Europe en août et pouvoir enchaîner sur la prochaine saison.

Images de IconSport