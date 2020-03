Ligue 1 : une nouvelle proposition originale pour boucler la saison

Le président de Nice, Jean-Pierre Rivère a livré sa réflexion sur la façon dont les calendriers pourraient être réaménagés.

Chacun y va de sa proposition sur la façon dont il conviendrait de procéder pour entériner les compétitions en cours et stoppées en raison de la lutte contre la propagation du coronavirus. Pour l’heure, personne ne sait quand le football pourra se jouer de nouveau mais à l’évidence, ce n’est pas pour tout de suite. Certains espèrent début mai, d’autres tablent plutôt sur mi-juin, d’autres encore pressentent que les championnats ne pourront pas être menés à leur terme.

Jouer jusqu’en octobre ou novembre ? Possible pour Rivère

Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère évoque une nouvelle possibilité pas encore entendue jusque là : celle de prolonger la saison en cours jusqu’en octobre ou novembre 2020 (sachant qu’habituellement, les compétitions nationales et européennes de clubs terminent fin mai). Il explique pourquoi cela lui paraît possible à mettre en place. « Bien sûr qu’on souhaite tous finir la saison le plus vite possible, mais si on ne peut pas ? Au-delà de l’année en cours, essayons de donner une cohérence aux trois saisons à venir », a-t-il suggéré.

« En 2022, la Coupe du monde au Qatar se déroule du 21 novembre au 18 décembre. Mon idée a pour objectif de s’adapter à cette compétition décalée, et à l’inconnu d’aujourd’hui. Nous pouvons prendre tout notre temps pour finir la saison actuelle en octobre ou novembre, et on démarre la saison prochaine en février. On peut intégrer l’Euro en juin et nous finissons fin octobre. En 2022, on fait une petite trêve en août et le même déroulement avec la Coupe du monde dans la foulée », a déroulé le président du Gym. Il conviendra alors aussi de décaler les mercatos et revoir les échéances des contrats des joueurs.