Ligue 1 : PSG – Angers, voir le match en direct et en streaming

Le PSG reçoit Angers ce vendredi (21h), dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le Paris Saint-Germain accueille le SCO d’Angers ce vendredi, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures). Après un démarrage compliqué avec deux défaites, le club de la capitale a retrouvé le rythme avec trois victoires consécutives. Les coéquipiers de Neymar (7es, 9 points) souhaiteront en enquiller une quatrième pour se replacer dans le peloton de tête. Face à eux, les Angevins (8es) comptent le même nombre de points et restent sur une victoire à domicile face à Brest (3-2).

Les compos probables de Tuchel et Moulin

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel sera privé de Bernat et Kehrer blessés, ainsi que de Kurzawa et Di Maria suspendus. L’entraîneur allemand devrait aligner un 4-3-3 avec le trio Neymar, Mbappé et Icardi en attaque. De son côté, Stéphane Moulin voyage sans Pereira Lage, El-Melali, Doumbia, Thomas et Alioui blessés. Le coach angevin devrait aligner un 5-4-1 avec Bahoken à la pointe de l’attaque.

Paris SG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker – Verratti, Paredes, Herrera – Mbappé, Icardi, Neymar.

Angers : Bernardoni – Bamba, Traoré, Pavlovic, Ebosse, Aït-Nouri – Thioub, Capelle, Coulibaly, Fulgini – Bahoken.

Foot en direct : comment voir PSG – Angers en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Paris Saint-Germain – SCO Angers sur votre tablette ou votre smartphone.