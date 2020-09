Ligue 1 : PSG – Metz, voir le match en direct et en streaming

Le PSG reçoit Metz ce mercredi (21h), dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le Paris Saint-Germain accueille le FC Metz au Parc des Princes ce mercredi soir, en match en retard de la 1ère journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures). Trois jours après son fiasco face à l’Olympique de Marseille (0-1) en ce même lieu, le club de la capitale est dans l’obligation de s’imposer face aux Grenats après avoir déjà concédé deux défaites en deux matchs de championnat. A noter, les deux équipes sont à égalité parfaite au classement (17 et 18e) avec deux défaites et deux buts encaissés pour aucun marqué.

Les compos probables de Tuchel et Hognon

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel récupère Icardi et Marquinhos libérés de leur quatorzaine. Il sera en revanche privé de Neymar, Kurzawa et Paredes suspendus après avoir reçu un carton rouge contre Marseille, de Verratti et Kehrer blessés et de Mbappé toujours isolé suite à son teste positif au coronavirus. L’Allemand devrait aligner un 4-3-3 avec le trio Sarabia, Di Maria et Icardi en attaque. De son côté, Vincent Hognon dispose d’un groupe au complet.

Paris : Navas – Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat – Herrera, Gueye, Draxler – Sarabia, Icardi, Di Maria.

Metz : Oukidja – Centonze, Bronn, Boye, Fofana, Udol – Pajot, Maïga, Angban – Boulaya – Niane.

Foot en direct : comment voir PSG – Metz en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Paris Saint-Germain – FC Metz sur votre tablette ou votre smartphone.