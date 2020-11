Ligue 1 : Rennes – Bordeaux, voir le match en direct et en streaming

Rennes reçoit Bordeaux ce vendredi (19h), dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits dès ce vendredi soir. Avant Monaco – PSG à 21 heures, Rennes accueille Bordeaux au Roazhon Park en ouverture de la 11e journée (coup d’envoi à 19 heures). 3es avec 18 points, les Bretons restent sur 2 défaites 3-0 contre Chelsea et Paris et sur 4 défaites en 5 matchs et 1 seule victoire en 7 matchs toutes compétitions confondues. 12es avec 12 points, les Marine et Blanc ne sont pas au mieux non plus avec 2 revers d’affilée (6 buts encaissés, aucun marqué).

Les compos probables de Stéphan et Gasset

Pour cette rencontre, Julien Stéphan est privé de Dalbert non retenu et Rugani, Martin et Maouassa blessés. L’entraîneur rennais devrait aligner un 4-4-2 avec le duo Nzonzi et Camavinga au milieu, et Hunou et Guirassy en attaque. De son côté, Jean-Louis Gasset se déplace sans Pablo suspendu ni Mexer convalescent. Les Girondins devraient se produire en 4-2-3-1 avec Maja en pointe, soutenu par Ben Arfa au poste de meneur de jeu.

Rennes : Gomis – Soppy, Da Silva, Aguerd, Truffert – Doku, Nzonzi, Camavinga, Tait – Hunou, Guirassy.

Bordeaux : Costil – Kwateng, Koscielny, Baysse, Benito – Otavio, Basic – Oudin, Ben Arfa, De Préville – Maja.

Foot en direct : comment voir Rennes – Bordeaux en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Stade Rennais – Girondins de Bordeaux sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport