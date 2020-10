Ligue 1 : Rennes – Brest, voir le match en direct et en streaming

Rennes reçoit Brest ce samedi (17h), dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

La rencontre Marseille – Lens ayant été reportée vendredi soir, la 9e journée de Ligue débute ce samedi avec un derby breton : Rennes accueille Brest au Roazhon Park (coup d’envoi à 17 heures). Trois jours après leur défaite (1-0) à Séville en Ligue des Champions, les Rouge et Noir (3es, 15 points) ambitionnent, au-delà de la rivalité locale, de l’emporter pour se relancer une semaine après leur défaite à domicile (1-2) contre Angers, afin de maintenir leur position sur le podium. Les Brestois pointent de leur côté à la 14e place avec 9 points et restent sur deux défaites consécutives.

Les compos probables de Stéphan et Dall’Oglio

Pour ce derby, Julien Stéphan est privé de Camavinga, Rugani et Maouassa blessés ainsi que de Tait testé positif au coronavirus et Niang en phase de reprise. L’entraîneur rennais pourrait aligner un 4-4-2 avec le duo Terrier et Hunou en attaque. En face, Olivier Dall’Oglio voyage sans Bain, Hérelle et Pierre-Gabriel. Un 4-2-3-1 devrait être proposé avec Mounié en pointe.

Rennes : Gomis – Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert – Del Castillo, Nzonzi, Léa-Siliki, Doku – Hunou, Terrier.

Brest : Larsonneur – Duverne, Chardonnet, Brassier, Perraud – Lasne, Belkebla – Faivre, Charbonnier, Cardona – Mounié.

Foot en direct : comment voir Rennes – Brest en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Stade Rennais – Stade Brestois sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport