Ligue 1 : Rennes – Monaco, voir le match en direct et en streaming

Rennes reçoit Monaco ce samedi (21h), dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le Stade Rennais accueille l’AS Monaco ce samedi au Roazhon Park à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures). Un match intéressant entre deux prétendants aux places européennes qui ont très bien débuté la saison. Les Rouge et Noir sont en effet 2es avec 2 victoires et 1 nul en 3 matchs au compteur, tandis que le club du Rocher les talonne au classement, 3e avec 7 points lui aussi. Le vainqueur prendra provisoirement la première place en attendant les résultats de Saint-Etienne et Lille dimanche.

Les compos probables de Stéphan et Kovac

Pour cette rencontre, Julien Stéphan sera privé de Niang, Nyamsi, Léa-Siliki et Da Cunha blessés ainsi que de Boey suspendu. En partance pour Chelsea, le gardien Mendy est également absent. Les Bretons devraient évoluer en 4-3-3 avec Guirassy en pointe soutenu par Raphinha et Terrier sur les côtés. Pour sa part, Niko Kovac se déplace sans Caio Henrique et Golovin blessés. L’ASM devrait jouer en 4-3-3 eux aussi, avec Ben Yedder en pointe épaulé par Martins et Volland.

Rennes : Salin – Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa – Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga – Raphinha, Guirassy, Terrier.

Monaco : Lecomte – Aguilar, Disasi, Badiashile, Sidibé – Tchouaméni, Fabregas, Fofana – Martins, Ben Yedder, Volland.

Foot en direct : comment voir Rennes – Monaco en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot et Canal+. Quelle que soit l’option, un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only de Mediapro, ou vous connecter à MyCanal si vous souhaitez visionner la rencontre Stade Rennais – AS Monaco sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport