Ligue 1 : on y voit plus clair sur la reprise et le calendrier

Suite à l’allocution du président de la République Emmanuel Macron, les clubs de Ligue 1 et la LFP peuvent commencer à se projeter.

Le confinement se poursuivra jusqu’au 11 mai, ainsi en a décidé le président de la République Emmanuel Macron. Ensuite, le temps sera venu pour un certain nombre de Français de reprendre le chemin du travail, tout en adaptant ses gestes du quotidien pour maintenir une distanciation sociale et ainsi continuer de lutter contre le coronavirus… La Ligue 1 fera-t-elle partie de cette vague de reprise ?

Lors de son allocution lundi soir, le chef de l’Etat a également prévenu que les manifestations, notamment culturelles, rassemblant beaucoup de public, ne pourront pas reprendre avant la mi-juillet. Autrement dit, si les compétitions de football devaient reprendre, cela se fera à huis-clos au moins jusqu’à cette date, quoi qu’il arrive. Reste donc à savoir si les matchs de football professionnels vont pouvoir reprendre, et si oui, comment protéger les joueurs ?

Vers une reprise de la Ligue 1 le 3 ou le 17 juin, à huis clos

La LFP avait établi deux scénarios : un pour une reprise des compétitions le 3 juin, un pour une reprise le 17 juin. La première risque d’être un peu juste car si les joueurs ne peuvent reprendre l’entraînement que le 11 mai, cela signifie qu’ils auront trois semaines pour se remettre à niveau. La seconde offre ainsi plus de largesses, et permettrait par ailleurs de rester dans les clous avec une fin de championnat le 25 juillet si deux journées sont disputées par semaine, pour ensuite permettre une reprise le 23 août pour la saison prochaine.

La finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et Lyon se tiendrait le 27 juin, celle de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne le 11 juillet. Les coupes d’Europe seraient quant à elles disputées durant le mois d’août. Si besoin, Paris (voire Lyon) pourraient obtenir une dérogation auprès de la LFP pour décaler ses premières journées de championnat de la saison prochaine si par chance ses aventures européennes allaient jusqu’à la demie ou la finale. On commence désormais à y voir plus clair.

