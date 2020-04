Ligue 1 : la reprise, c’est loin d’être gagnée !

La Ligue 1 pourra-t-elle reprendre en juin comme espéré par la LFP ? Les syndicats de joueurs et entraîneurs sont divisés sur le sujet.

Quand les compétitions de football professionnel pourront-elles reprendre ? A priori, pas avant début juin. Tandis que les entraînements pourront peut-être reprendre après le 11 mai (date du début de déconfinement annoncée par le Gouvernement), les dates du 3 ou du 17 juin sont évoquées, afin de laisser le temps aux équipes de se remettre en condition. Reste encore à trouver les conditions de reprise qui permettront aux joueurs et aux staffs de travailler sans risque de contracter le covid-19.

La Ligue 1 et le syndicat des entraîneurs proches d’un accord

Des discussions sont en cours, notamment entre la LFP et les syndicats représentatifs des entraîneurs et joueurs. Et visiblement, tout ce beau monde n’est pas d’accord. De son côté, le président du syndicat des entraîneurs français, Raymond Domenech se veut optimiste. « Une fois que l’on aura un calendrier précis, il sera temps d’avancer. La LFP, comme nous, veut reprendre. Pour des raisons économiques qui sont tout à fait honorables. On n’est pas loin d’être d’accord », a-t-il présumé.

« Si on peut s’entraîner normalement, que les déplacements sont possibles et que tout le monde est à peu près dans les mêmes conditions, il n’y a aucune raison de ne pas reprendre. Mais le coronavirus est toujours là. Ce sont les joueurs qu’il va falloir peut-être plus convaincre parce que ce sont eux qui feront les efforts. Il y a un bon équilibre à trouver. On veut avancer tous ensemble », a estimé l’ancien sélectionneur de l’équipe de France auprès de L’Equipe.

L’UNFP refuse de mettre les joueurs en danger

Or du côté des joueurs, l’UNFP est loin d’être convaincue. Son co-président Sylvain Kastendeuch plaide même pour un arrêt définitif de la saison en cours ! « L’urgence économique ne doit pas prendre le pas sur l’impératif de santé publique. Renonçons à une reprise du championnat dans ces conditions. Reprise qui serait précipitée et dangereuse. Rassemblons dès aujourd’hui les conditions d’une prochaine saison réussie et exemplaire de ce football que l’on aime tant. Acceptons l’idée d’une forme de destruction créatrice, engendrée par cette crise. Osons le grand pont, nous en sommes tous capables », a-t-il lancé dans les colonnes du Monde.

