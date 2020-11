Ligue 1 : Saint-Etienne – Lille, voir le match en direct et en streaming

Saint-Etienne reçoit Lille ce dimanche (21h), dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

L’AS Saint-Etienne accueille le Lille OSC ce dimanche au stade Geoffroy-Guichard, en clôture de la 12e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures). Suite au faux-pas du PSG samedi contre Bordeaux (2-2), les Dogues (2es, 22 points) ont l’opportunité de revenir à hauteur de points des Parisiens en tête du classement en cas de succès dans le Chaudron. 16es avec 10 points, les Verts restent sur une série dramatique de 7 défaites d’affilée en championnat.

Les compos probables de Puel et Galtier

Pour cette rencontre, Claude Puel sera privé de Retsos, Monnet-Paquet et Maçon blessés. L’entraîneur stéphanois devrait aligner un 4-4-2 avec les expérimentés Khazri et Hamouma en attaque. De son côté, Christophe Galtier voyage sans Sanches, Celik et Pied blessés. Le coach lillois devrait lui aussi proposer un onze en 4-4-2 avec Yilmaz et David en attaque.

Saint-Etienne : Moulin – Debuchy, Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco – Nordin, Neyou, Camara, Bouanga – Khazri, Hamouma.

Lille : Maignan – Djalo, Fonte, Botman, Bradaric – Araujo, André, Soumaré, Bamba – Yilmaz, David.

Foot en direct : comment voir ASSE – LOSC en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre AS Saint-Etienne – Lille OSC sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport