Ligue 1 : Saint-Etienne – Rennes, voir le match en direct et en streaming

Saint-Etienne reçoit Rennes ce samedi (17h), dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après la victoire de Lille face à Nantes (2-0) vendredi soir, la 5e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux matchs au menu. En attendant Marseille – Metz à 21 heures, une très belle affiche opposera l’AS Saint-Etienne au Stade Rennais à Geoffroy Guichard (coup d’envoi à 17 heures). Très belle car avant la victoire du LOSC hier soir, ces deux équipes occupaient la tête du classement avec 10 points chacune en 4 matchs. Qui des Verts ou des Rouge et Noir resteront invaincus ? Le vainqueur (si vainqueur il y a) reprendra les commandes du championnat).

Les compos probables de Puel et Stéphan

Pour cette rencontre, Claude Puel est privé de Debuchy, Abi et Gabriel Silva blessé. Très courtisé, Fofana est de retour dans le groupe mais devrait débuter sur le banc. L’entraîneur stéphanois devrait aligner un 4-2-3-1 avec Bouanga en pointe. De son côté, Julien Stéphan voyage sans Maouassa blessé, ni Truffert suspecté d’être le joueur rennais positif au coronavirus. Les Bretons devraient évoluer en 4-3-3 avec Guirassy à la pointe de l’attaque, épaulé par Del Castillo et Terrier.

Saint-Etienne : Moulin – Moueffek, Moukoudi, Kolodziejcazk, Maçon – Camara, Youssouf – Hamouma, Aouchiche, Nordin – Bouanga.

Rennes : Salin – Soppy, Da Silva, Aguerd, Traoré – Bourigeaud, N’Zonzi, Camavinga – Del Castillo, Guirassy, Terrier.

Foot en direct : comment voir Saint-Etienne – Rennes en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre AS Saint-Etienne – Stade Rennais sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport