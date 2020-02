Ligue 1 : Saint-Etienne – Marseille, voir le match en direct et en streaming

Saint-Etienne reçoit Marseille ce mercredi (21h), dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Cette saison, l’ASSE et l’OM ne « boxent » pas dans la même catégorie en L1. En effet, Saint-Etienne n’arrive pas à s’installer en haut du classement… et occupe même une triste 15e place. Le bilan est mauvais dans la Loire avec 28 points pris seulement sur 66. Aujourd’hui, les hommes de Claude Puel doivent s’éloigner, avant toute chose, de la zone rouge. Histoire d’assurer au plus vite leur maintien en Ligue 1. En parallèle du championnat, les Verts ambitionnent de remporter la Coupe de France. En quarts de finale, ils défieront Épinal le 13 février prochain. Avant cela, ils essaieront – devant leurs fidèles supporters – de tourner la page après la défaite contre Metz (1-3).

Quid des Phocéens avant ce duel Saint-Etienne – Marseille ? Les hommes d’André Villas-Boas occupent toujours la seconde place du classement. Attention tout de même, Rennes (3e, 3 points de retard) ou encore Lille (4e, 6 points de retard) sont dans le rétroviseur marseillais. Après deux résultats nuls consécutifs très décevants, en Ligue 1, contre Angers et Bordeaux (0-0 à chaque fois), l’OM doit renouer avec la victoire dans le Chaudron. Notez qu’en quarts de finale de la Coupe de France, Marseille défiera Lyon le 12 février au Parc OL.

Foot en direct : comment voir Saint-Etienne – Marseille en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre ASSE – OM sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport