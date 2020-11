Ligue 1 : Strasbourg – OM, voir le match en direct et en streaming

Strasbourg reçoit Marseille ce vendredi (21h), dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après les Coupes d’Europe et avant une nouvelle trêve internationale, la Ligue 1 est de retour. Ouverture de la 10e journée ce vendredi avec le déplacement de l’Olympique de Marseille à la Meinau pour y affronter le Racing Club de Strasbourg (coup d’envoi à 21 heures). Après la gifle reçue à Porto mardi, les coéquipiers de Florian Thauvin (5es, 15 points) sont attendus au tournant face à des Alsaciens en grande difficulté (19es, 6 points).

Les compos probables de Laurey et Villas-Boas

Pour cette rencontre, Thierry Laurez ne sera pas sur le banc à cause d’un test positif au coronavirus. Aholou est lui aussi atteint par le virus, tandis qu’Ajorque est blessé. Le RCS devrait évoluer en 4-2-3-1 avec Diallo en pointe, soutenu par Bellegarde, Thomasson et Chahiri. De son côté, André Villas-Boas voyage sans Radonjic blessé ni Sakai et Gonzalez suspendus. Après la déroute à Porto, le coach portugais pourrait revoir son onze en injectant du sang frais.

Strasbourg : Kamara – Lala, Simakan, Mitrovic, Caci – Djiku, Liénard – Bellegarde, Thomasson, Chahiri – Diallo.

Marseille : Mandanda – Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car, Amavi – Gueye, Kamara, Rongier – Cuisance – Thauvin, Germain.

Foot en direct : comment voir Strasbourg – Marseille en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Racing Club de Strasbourg – Olympique de Marseille sur votre tablette ou votre smartphone.

