Ligue 1 : Strasbourg – Rennes, voir le match en direct et en streaming

Strasbourg reçoit Rennes ce vendredi (21h), dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après la coupure européenne, la Ligue 1 est de retour ce vendredi. Le Racing Club de Strasbourg accueille le Stade Rennais FC au stade de la Meinau, en ouverture de la 12e journée. 19es avec 6 points, les Alsaciens ne décollent pas cette saison (9 défaites, 2 victoires) et restent sur trois revers consécutifs. Un succès serait le bienvenu face à des Bretons (7es, 18 points) dans le dur eux aussi avec 4 défaites consécutives et 6 en 7 matchs toutes compétitions confondues.

Les compos probables de Laurey et Stéphan

Pour cette rencontre, Thierry Laurez devra composer sans Djiku blessé. Kamara est de retour dans le groupe. L’entraîneur strasbourgeois devrait aligner un onze en 4-4-2 avec le duo Diallo et Ajorque en attaque. De son côté, Julien Stéphan se déplace sans Martin et Rugani blessés, ni Terrier et Aguerd malades. Les Rouge et Noir devraient offrir un 4-3-3 avec Guirassy en pointe soutenu par Castillo et Doku.

Strasbourg : Kamara – Lala, Simakan, Mitrovic, Caci – Bellegarde, Aholou, Liénard, Chahiri – Diallo, Ajorque.

Rennes : Gomis – Traoré, Da Silva, Nyamsi, Maouassa – Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga – Del Castillo, Guirassy, Doku.

Foot en direct : comment voir Strasbourg – Rennes en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre RC Strasbourg – Stade Rennais sur votre tablette ou votre smartphone.