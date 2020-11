Ligue des Champions : Real Madrid – Inter Milan, voir le match en direct et en streaming

Le Real Madrid reçoit l’Inter Milan (21h00), dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce match Real – Inter est capital en Ligue des Champions. Pour le moment, les Merengue et les Nerazzurri n’ont pas pris leur envol au sein du groupe B. Favoris pour la qualification en 8es de finale, le Real Madrid et l’Inter Milan ont pris respectivement 1 et 2 points sur 6. Il n’y a pas le feu au lac pour le moment… Mais si une de ces deux équipes phares perdait à Santiago Bernabeu dans quelques heures, alors elle compromettrait sérieusement ses chances de se hisser au tour suivant à mi-parcours.

En Liga, le Real Madrid vient d’enchaîner deux succès consécutifs contre le FC Barcelone (3-1) et Huesca (4-1). Même si tout n’est pas parfait (loin de là…) pour l’escouade de Zinedine Zidane, force est de constater qu’elle semble monter enfin en puissance cette saison. Elle occupe la deuxième place du classement en Liga avec 16 points au compteur. Notez que le leader, qui est la Real Sociedad, a une longueur d’avance… mais a disputé une rencontre de plus que le Real Madrid.

Quid de l’Inter Milan en Serie A ? Eh bien, les hommes d’Antonio Conte sont tout sauf souverains depuis un bout de temps. Le week-end dernier, ils ont concédé un résultat nul décevant contre Parme au Stade Giuseppe Meazza (2-2). Menés 0-2 suite à un doublé de Gervinho, ils ont pu compter sur le duo Brozovic – Perisic pour sauver les meubles. Fragile défensivement et trop peu efficace offensivement, la formation lombarde est seulement sixième en Serie A (11 points pris sur 18).

Foot en direct : comment voir Real – Inter en streaming

Comment voir ce duel Real Madrid – Inter Milan ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 2 et Téléfoot Stadium 2. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Real Madrid – Inter Milan sur votre tablette ou votre smartphone.

