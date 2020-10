FC Séville – Rennes, voir le match en direct et en streaming

Le FC Séville accueille Rennes ce mercredi (21h00), dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Rennes a dû se contenter de prendre un point contre Krasnodar (1-1). En parallèle, Chelsea et le FC Séville n’ont pas réussi non plus à se départager (0-0). Résultat, les quatre équipes du groupe E ont chacune un point au compteur à l’heure actuelle. Forcément, ce déplacement sur la pelouse du FC Séville s’annonce difficile, sur le papier, pour les Rouge et Noir.

L’équipe andalouse dispute régulièrement des compétitions européennes. La saison passée, le FC Séville avait remporté la Ligue Europa, avec en finale un succès contre l’Inter Milan (3-2). En l’espace de dix ans, les Sévillans ont gagné à… quatre reprises la C3 ! Depuis le coup d’envoi de cet exercice, Séville a du mal à trouver ses marques en Liga comme l’atteste sa 13e place au classement (7 points pris sur 15).

De son côté, Rennes découvre clairement la Ligue des Champions. Le premier test de Krasnodar a permis de mettre en lumière les limites des Rouge et Noir à cet échelon européen. En Ligue 1, le Stade Rennais occupe la troisième place après avoir pris 15 points sur 24. Lors des cinq derniers matches, les hommes de Julian Stéphan ont perdu des points précieux (1 victoire, 3 nuls, 1 défaite). Espérons que le revers contre Angers (1-2) n’a pas trop fragilisé un groupe talentueux…

Foot en direct : comment voir FC Séville – Rennes en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre FC Séville – Rennes sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport