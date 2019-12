Ligue des Champions : suivez le tirage au sort en temps réel !

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions a lieu ce lundi 16 décembre 2019. Suivez le direct sur le site Foot Légende !

C’est un jour important pour le PSG et l’OL ! En effet, les deux clubs français vont connaître leurs adversaires respectifs en vue des 8es de finale de la Ligue des champions. Lors de la phase de poules, le Paris Saint-Germain a été impérial ou presque. En effet, les hommes de Thomas Tuchel ont pris 16 points sur 18 (5 victoires, 1 nul). Résultat, ils ont réussi à devancer le Real Madrid, Bruges et Galatasaray. La saison passée, le PSG avait été torpillé par Manchester United en 8es de finale de la C1 (1-3, 2-0). Cela avait rappelé à tout le monde qu’une double confrontation n’était pas gagnée après un premier acte concluant…

Le PSG à l’aise, l’OL a dû cravacher

A contrario du PSG, l’OL a eu toutes les peines du monde à se hisser en 8es de finale de la Ligue des champions. Grâce à un résultat nul contre le RB Leipzig le 10 décembre dernier (2-2), les Gones ont fini à la deuxième place de leur groupe. Avec 8 points au compteur, ils ont devancé d’une unité le duo Benfica Lisbonne – Zénith Saint-Pétersbourg. A vrai dire, l’Olympique Lyonnais n’a plus grand-chose à perdre désormais sur la scène européenne. Sur le papier, l’équipe de Rudi Garcia a de fortes chances de faire figure d’outsider face à son futur adversaire qui sera, à coup sûr, redoutable.

12h24 : Voilà ce tirage au sort de C1 est terminé ! Avec un Dortmund – PSG et un OL – Juventus, pour nos clubs français, on ne risque pas de s’ennuyer au stade des 8es de finale (aller/retour). D’autres affiches valent également le détour… Merci à tous et à toutes d’avoir suivi ce live sur Foot Légende. A bientôt !

12h22 : Le programme complet des 8es de finale de la Ligue des Champions :

Dortmund – PSG

Real Madrid – Manchester City

Atalanta Bergame – Valence

Atletico Madrid – Liverpool

Chelsea – Bayern Munich

OL – Juventus Turin

Tottenham – RB Leipzig

Naples – FC Barcelone

12h21 : Dernier 8e de finale avec un Naples – FC Barcelone qui sera sans doute explosif.

12h20 : L’avant-dernière affiche nous offre un Tottenham – Leipzig qui s’annonce serré.

12h19 : Le sixième match concerne les Gones ! L’OL devra se défaire de la Juventus de Cristiano Ronaldo et consorts !!!

12h19 : Cinquième rencontre avec un gros Chelsea – Bayern Munich qui promet beaucoup sur le papier.

12h18 : Le quatrième bras de fer sera très intéressant avec un Atletico Madrid – Liverpool séduisant.

12h18 : La troisième affiche est moins séduisante sur le papier avec le match Atalanta Bergame – Valence.

12h17 : Le second choc à suivre sera le match Real Madrid – Manchester City. Quel duel à venir entre Zidane et Guardiola !

12h15 : La première affiche des 8es de finale opposera le Borussia Dortmund au PSG !!!

12h13 : C’est parti ! On va connaître le sort réservé au PSG et à l’OL.

12h11 : L’ex-milieu Hamit Altintop est aussi mis à l’honneur lors de cette céremonie. Le Turc a joué notamment à Schalke 04, au Bayern Munich, au Real Madrid ou encore à Galatasaray. Sa présence est liée au fait que la finale de la Ligue des champions se déroulera au Stade Ataturk à Istanbul l’année prochaine (30 mai 2020).

12h09 : L’ancienne attaquante anglaise Kelly Smith, qui a marqué l’histoire du club anglais d’Arsenal, arrive sur le plateau. Elle est l’invitée spéciale pour ce tirage au sort.

12h07 : Après avoir vu certains exploits des 16 clubs qualifiés pour les 8es de finale de la L1, l’inimitable Giorgio Marchetti nous rappelle la procédure avant le tirage au sort. Attention de ne pas vous endormir… La suite sera bien plus intéressante !

12h06 : Au rayon des meilleurs buteurs, c’est Robert Lewandowski (10 buts, Bayern) qui tire son épingle du jeu. Il est suivi par la pépite norvégienne Erling Haaland (8 buts, RB Salzbourg) et l’Anglais Harry Kane (6 buts, Tottenham).

Pour ce qui est des meilleurs passeurs de la Ligue des champions, Hakim Ziyech (5 passes décisives, Ajax Amsterdam) devance un trio composé de Corentin Tolisso (Bayern) – Riyad Mahrez (Manchester City) – Roberto Firmino (Liverpool) avec 4 passes décisives chacun.

12h03 : La prime à la meilleure attaque revient au Bayern Munich avec 24 buts en l’espace de 6 matches. Tottenham (18 buts) et le PSG (17 buts) complètent ce podium suite à la phase de poules.

12h01 : La cérémonie est en train de débuter à Nyon ! La tension monte pour le PSG, l’OL et les autres clubs concernés par ce tirage au sort.

12h00 : Pour les amateurs de statistiques, retenez que 96 matches ont déjà eu lieu (sur 125 au total pour toute la compétition). A la clé, 308 buts soit une très bonne moyenne de 3,08 buts par match.

11h50 : Rappelons que le foot français sera représenté par le PSG et l’OL à ce stade de la compétition. Malheureusement, Lille a été éliminé lors de la phase de groupes et ne disputera même pas, en guise de lot de consolation, la Ligue Europa…

– Les Parisiens figurent dans le chapeau 1 (têtes de série, vainqueurs de groupe) en compagnie du FC Barcelone, du Bayern Munich, de la Juventus Turin, du RB Leipzig, de Liverpool, Manchester City et Valence.

– De leur côté, les Gones sont dans le chapeau 2 (non têtes de série, deuxièmes de leur groupe) avec l’Atalanta Bergame, l’Atletico Madrid, Chelsea, le Borussia Dortmund, Naples, le Real Madrid et Tottenham.

11h45 : Bienvenue à tous sur Foot Légende ! Merci de suivre avec nous le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce dernier va commencer à Nyon (Suisse) dans quelques minutes !