Ligue des Champions : alors l’UEFA, on fait comment ?

Pour le moment, les dirigeants de l’UEFA n’ont toujours pas choisi une formule afin de terminer cette saison de Ligue des Champions.

Par le biais de As, on apprend que l’instance qui régit le foot européen n’a « pas encore décidé du format du tournoi ». Le président Aleksander Ceferin et consorts ont jusqu’au 17 juin « pour annoncer les changements ». Plombés par la pandémie de coronavirus, plusieurs pays européens ont interrompu leurs compétitions. Certains ont choisi de le faire momentanément tandis que d’autres ont dit « stop » comme par exemple la France. Dans l’idéal, l’UEFA aimerait bien que « des matches aller-retour » aient lieu normalement. Mais cette hypothèse « s’estompe chaque jour qui passe ».

Pour la Ligue des Champions, il est fort possible qu’il n’y ait qu’un seul match en quarts de finale. Cas échéant, ces rencontres devraient « se jouer soit sur terrain neutre, soit par tirage au sort ». Pas sûr que la seconde option emballe les clubs encore en lice… En effet, quatre d’entre eux seraient forcément pénalisés en disputant leur duel à l’extérieur pendant le mois d’août. Pour les demi-finales, rebelote avec seulement deux matches avant la grande finale.

L’UEFA et l’autre plan sur la table

Si plusieurs éléments venaient compliquer la donne (deuxième vague de coronavirus, difficulté à organiser les déplacements des équipes…), l’UEFA pourrait procéder autrement. As assure que l’instance pourrait « réunir les huit équipes qualifiées pour les phases à élimination directe dans une même ville ». Cas échéant, toutes les rencontres des quarts de finale, des demi-finales et de la finale auraient lieu très rapidement. Apparemment, les diffuseurs soulèveraient déjà « des objections financières ».

Quid de la Ligue Europa ? Eh bien l’UEFA se creuse aussi les méninges pour que cette compétition puisse reprendre cette saison. Mais c’est loin d’être gagné étant donné qu’il reste encore bien plus de rencontres à disputer… L’instance estime que c’est « plus faisable de faire avancer la Ligue des Champions que la Ligue Europa ». Forcément, « tout le calendrier de la saison prochaine » est déjà décalé. Les joueurs de Bundesliga ont repris la compétition depuis plusieurs semaines. Ce mois de juin sera décisif pour la Liga, la Premier League et enfin la Serie A.

