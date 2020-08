Ligue des Champions : l’UEFA muscle son jeu, les clubs avertis…

Qu’on se le dise, les dirigeants de l’UEFA tiennent absolument à ce qu’on termine cette saison 2019/2020 en Ligue des Champions.

Une fois que les derniers 8es de finale retour seront passés, on assistera à un « Final 8 » en l’espace de quelques jours durant ce mois d’août. A partir des quarts de finale, il n’y aura qu’un seul match par tour jusqu’à la finale. Avant le redémarrage de la Ligue des Champions, l’UEFA a serré un peu plus les vis. Objectif : éviter que le coronavirus vienne encore interrompre la C1. Mardi, le comité exécutif a validé une annexe aux règlements de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.

On y trouve des dispositions spéciales applicables à la phase de qualification et aux matches de barrage dans le contexte du Covid 19 ». Par exemple, les clubs qui recevront devront trouver un stade de « secours », si on peut dire, si leurs rivaux ont des restrictions de déplacement propres à tel ou tel pays. A défaut d’avoir une enceinte sous le coude (au cas où…), le club concerné… perdra carrément la rencontre par forfait !

L’UEFA ne plaisante pas…

Par ailleurs, les entraîneurs qui feront face à une épidémie de coronavirus, avec une dizaine de joueurs touchés, devront se débrouiller avec les 13 éléments restants dont un gardien de but. Notez qu’en dessous de ce chiffre, le club concerné pourra inscrire d’autres footballeurs qui ne sont pas sur la liste initiale transmise par l’UEFA. Une fois encore, l’instance table sur un forfait et une défaite 0-3 si le club n’arrive pas à aligner une équipe.

Au final, l’UEFA met tout en œuvre afin que les compétitions européennes puissent se dérouler dans bon nombre de cas de figures. La question est de savoir ce qui se passerait si tel ou tel gouvernement prenait des mesures spéciales pour combattre le coronavirus. On pense notamment à un confinement important qui pourrait empêcher des clubs de se déplacer ailleurs en Europe.

Images de IconSport