Ligue des Champions : l’annonce fracassante d’Aulas, Sarri lui répond

Le président Jean-Michel Aulas n’a pas abdiqué au sujet d’une possible qualification de l’OL pour la prochaine Ligue des Champions.

Une fois n’est pas coutume, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à accrocher de qualification européenne par le biais du championnat. Le club rhodanien n’a plus été absent de la scène continentale depuis 1997. Mais il lui reste encore deux voies pour conjurer le sort : remporter la finale de la Coupe de la Ligue pour se qualifier en Ligue Europa, ou remporter la Ligue des Champions pour être automatiquement qualifié pour la prochaine. Interrogé sur le sujet, Jean-Michel Aulas voit grand.

Aulas n’exclut pas de remporter la Ligue des Champions…

« Mon petit doigt me dit qu’on va être en Coupe d’Europe l’année prochaine, et peut-être pas où vous l’imaginez », a-t-il lancé en conférence de presse, sous-entendant qu’il vise la victoire en Ligue des Champions. « Ce n’est pas prétentieux, c’est une question d’état d’esprit. Les quarts, demies et la finale vont se jouer sur un match. Ce qui veut dire que les possibilités de qualification en Ligue des champions, même si elles sont extrêmement difficiles, existent toujours », a soutenu le président lyonnais. L’UEFA dévoilera le format choisi le 17 juin.

Lyon désavantagé face à la Juve ? Sarri répond

Pour parvenir à cet exploit, Lyon devra déjà franchir l’obstacle bianconero. Après l’avoir emporté (1-0) à domicile, l’OL est attendu de pied ferme à Turin pour le 8e de finale retour. Une donnée inquiète Jean-Michel Aulas : la Juventus va reprendre la compétition ce vendredi (face à l’AC Milan en demi-finale retour de la Coupe d’Italie) et enchaînera ensuite avec le championnat, lui permettant ainsi de retrouver le rythme avant cette échéance majeure, contrairement aux Lyonnais qui devront se contenter de la finale de la Coupe de la Ligue et de matchs amicaux.

Mais est-ce vraiment un mal ? L’entraîneur de la Vieille Dame, Maurizio Sarri s’interroge. « Vaut-il mieux jouer un match après 5 mois (sans compétition) ou le faire après en avoir joué 14 en 40 jours? », a-t-il questionné. « Une longue inactivité se paie si vous jouez trois matchs en une semaine. Mais sur un match sec, non », a-t-il ajouté auprès de Sky Italia. Le débat est ouvert.

De son côté, Jean-Michel Aulas, qui devrait récupérer son meilleur atout offensif Memphis Depay (lequel était blessé à la date initialement programmée pour cette rencontre) face à la Juve, ambitionne de créer un tournoi pour remettre son équipe en jambes. « On envisage un tournoi (incluant le PSG) sur une à deux semaines ici au Groupama Stadium, probablement en huit équipes réparties en deux groupes », a-t-il annoncé.

Images de IconSport