Ligue des Champions : Dortmund – PSG, voir le match en direct et en streaming

Dortmund accueille le PSG ce mardi soir (21h) en Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Ca y est; le grand soir est arrivé. Deux mois après le tirage au sort, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain s’affrontent ce mardi soir au Signal Iduna Park, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Après trois échecs consécutifs à ce stade de la compétition, les champions de France espèrent vaincre enfin le signe indien. Favoris de la double confrontations, ils se méfient néanmoins de l’équipe allemande, toujours spectaculaire et capable de marquer des buts à n’importe quelle équipe.

Les compos probables de Favre et Tuchel

Pour ce choc, Lucien Favre sera privé de Reus, Brandt et Delaney blessés. Des absences importantes qui devraient le pousser à titulariser le trio Haland, Hazard et Sancho en attaque dans un 3-4-3. De son côté, Thomas Tuchel voyage sans Paredes, Dagba ni Diallo blessés, mais récupère Kimpembe et surtout Neymar, absent depuis quatre matchs. Sarabia pourrait être préféré à Icardi en perte de vitesse ces dernières semaines, aux côté de Mbappé.

Dortmund : Bürki – Pisczcek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro – Sancho, Håland, Hazard.

Paris SG : Navas – Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Verratti, Marquinhos, Neymar – Mbappé, Sarabia.

Foot en direct : comment voir Dortmund – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Une seule offre légale est disponible pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1, chaîne du groupe Altice ! Un abonnement à 9 euros par mois (en plus de celui SFR de base) est requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site de SFR, sur Internet, afin de visionner le match Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, moyennant un ticket d’entrée à 19 euros par mois.