Ligue des Champions : Krasnodar – Rennes, voir le match en direct et en streaming

Krasnodar reçoit Rennes ce mercredi (18h55), dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Pour ce qui est de la qualification en 8es de finale de la C1, force est de constater que c’est déjà cuit pour Krasnodar et Rennes… En effet, ces deux équipes ont pris seulement un point sur quinze depuis le début de la phase de groupes. Les deux autres adversaires de la poule E, qui sont Chelsea et le FC Séville, sont déjà qualifiés après récolté dix points.

Malgré cela, ce Krasnodar – Rennes n’est pas dénué de tout enjeu… En effet, il reste la troisième place à obtenir pour ces formations. Cette dernière offre un ticket pour la Ligue Europa qui n’est pas un lot de consolation pour tout le monde en Europe. Nul doute que les Rouge et Noir de Julian Stéphan aimeraient bien disputer la C3 l’année prochaine.

Pour ce qui est des résultats récents, on peut dire que Krasnodar et Rennes surfent sur une mauvaise vague. Les joueurs de l’escouade russe ont subi quatre défaites, pour une seule victoire, lors de leurs cinq derniers matches. Pour leur part, les Rouge et noir en ont encaissé autant, pour un seul nul. Au final, ce Krasnodar – Rennes concerne deux équipes en grande difficulté qui veulent prendre une bouffée d’oxygène en Ligue des Champions. Malheur au perdant sur le plan mental…

Foot en direct : comment voir Krasnodar – Rennes en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Krasnodar – Rennes sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport