Ligue des Champions : un Français pas content après la qualif’ de Lyon

Le défenseur de Manchester City, Aymeric Laporte ne digère pas l’action du deuxième but de l’OL qui le voit chuter au contact de Moussa Dembélé.

Lyon a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire. Contrairement à la première, il s’agit cette fois-ci d’un authentique exploit. Après avoir sorti la Juventus Turin au tour précédent, les hommes de Rudi Garcia ont éliminé Manchester City en quarts avec un but de Maxwell Cornet et un doublé de Moussa Dembélé entré en jeu en fin de match. Le premier but de l’international Espoirs français a suscité le débat.

Une décision difficilme à accepter pour Laporte

Au duel avec lui, Aymeric Laporte s’est écroulé sur la pelouse, lui laissant ainsi le champ librre pour aller se présenter face au gardien. Les images ne sont pas évidentes mais le défenseur de Manchester City considère qu’il a été crocheté par le Lyonnais. « Juste pour être clair : je ne me cacherai pas, je suis un footballeur mais aussi un homme. Nous avons tous fait des erreurs dans ce match et je prends ma part de responsabilité dans la mauvaise performance de l’équipe. Mais cette décision est difficile à accepter, particulièrement dans un match aussi important et avec l’aide de la VAR », a-t-il râlé.

« Ceci dit : bonne chance à Lyon pour la suite », a-t-il ajouté avec fair-play sur Twitter. Après le but, l’arbitre a eu recours à la VAR qui a choisi de valider le but de Moussa Dembélé, jugeant ainsi que ce dernier n’avait pas commis de faute. Quoi qu’il en soit, cette action a redonné l’avantage aux Lyonnais qui avaient concédé l’égalisation quelques minutes auparavant. Les Mancuniens ne s’en sont jamais remis.

Images de IconSport