Ligue des Champions : Lyon dans la légende, Aulas tance le PSG

Les Lyonnaises et Jean-Michel Aulas ont remporté la Ligue des Champions pour la 5e année consécutive face à Wolfsbourg (3-1).

L’Olympique Lyonnais conserve sa couronne. Les joueuses de Jean-Luc Vasseur se sont imposées (3-1) face à Wolfsbourg dimanche soir à Saint-Sébastien, en finale de la Ligue des Champions. Eugénie Le Sommer (25e), Saki Kumagaï (44e) et Sara Björk Gunnarsdottir (88e) ont marqué les trois buts de la victoire, tandis qu’Alexandra Popp avait réduit l’écart (57e). Il s’agit du 7e trophée des Rhodaniennes dans cette compétition, le 5e consécutif ! Tout simplement exceptionnel. Ce nouveau sacre impose un peu plus la section féminine de l’OL comme l’ogre européen et augmente encore sa légende.

Aulas ne demandera pas de report comme le PSG…

Jean-Michel Aulas en est évidemment ravi. Après la rencontre, il n’a pas manqué l’occasion de titiller le Paris Saint-Germain (finaliste malheureux face au Bayern chez les hommes) quand il lui a été demandé s’il allait demander le report du match de championnat prévu face au Paris FC ce dimanche. « Ce sera encore une saison très difficile puisqu’on va jouer dès dimanche prochain. Nous, on n’a pas demandé de report pour le début du championnat. Je ne vais pas faire la demande », a-t-il lancé au micro de Canal+, en référence au report du match Lens – PSG demandé par les Parisiens et accepté par la LFP.

« Certaines de mes joueuses l’ont demandé, je leur ai expliqué que c’est un petit peu polémique aujourd’hui. Il faut tout de suite se remettre en cause, on ira savourer la victoire quand ça ira un petit peu mieux, on est toujours dans une période difficile avec le coronavirus. Donc je pense qu’il faut savoir admettre la réalité. La réalité, c’est qu’il y a un championnat qui démarre dès dimanche donc on sera là », a insisté le président lyonnais.

Images de IconSport