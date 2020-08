Ligue des Champions : Manchester City – Lyon, voir le match en direct et en streaming

Manchester City affronte Lyon ce samedi (21h) en quarts de finale de la Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après les qualifications du Paris Saint-Germain, de Leipzig et du Bayern Munich (respectivement aux dépens de Bergame, de l’Atletico Madrid et du Barça), le dernier quart de finale de la Ligue des Champions se joue ce samedi à Lisbonne. Il opposera Manchester City à l’Olympique Lyonnais, donné comme le petit poucet de ce Final 8 inédit. Mais qui dit outsider ne dit pas perdant d’avance.

Après avoir sorti la Juventus Turin au tour précédent, les Rhodaniens sont déterminés à vendre chèrement leur peau. Ils n’ont d’ailleurs pas oublié (Pep Guardiola non plus…) que la saison passée lors de la phase de groupes de cette même compétition, ils avaient réussi l’exploit d’aller s’imposer à l’Etihad Stadium, avant de concéder le nul à domicile au retour. L’équipe a un peu changé depuis, mais la mentalité sera toujours conquérante.

Les compos probables

Pour ce choc, Denayer et Cornet sont incertains côté lyonnais. La probabilité porte toutefois sur une titularisation ce soir. Rudi Garcia dispose donc d’un groupe au complet. Il devrait aligner un 3-5-2 compact défensivement, avec un duo Depay et Dembélé en attaque. En face, les Citizens se produiront sans Agüero blessé. Une absence de taille que Guardiola entend remplacer par Gabriel Jesus en pointe, entouré de Mahrez et Sterling.

Manchester City : Ederson – Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo – De Bruyne, Rodri, D. Silva – Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.

Olympique Lyonnais : Lopes – Denayer, Marcelo, Marçal – Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet – Depay, Dembélé.

Foot en direct : comment voir Manchester City en streaming

Comment voir ce match de football ? Une solution légale vous est proposée pour regarder la rencontre en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site RMC Sport sur Internet, afin de visionner la rencontre Mancchester City – Olympique Lyonnais sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport