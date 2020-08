Ligue des Champions : Manchester City – Real Madrid, voir le match en direct et en streaming

Manchester City reçoit le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions ce vendredi (21h00). Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

L’heure de vérité est arrivée pour Manchester City et le Real Madrid ! En effet, ces deux clubs phares en Europe vont se livrer un duel crucial à l’Etihad Stadium. En 8e de finale aller, les Citizens avaient réalisé un très joli coup en arrivant à vaincre la Casa Blanca sur ses terres (2-1). Karim Benzema et ses partenaires devront marquer au moins deux fois contre les Mancuniens ce soir.

A défaut de cela, ils feront une croix sur la qualification pour le « Final 8 » de la C1. Sur le papier, ce match Manchester City – Real Madrid promet beaucoup. En Premier League, les Citizens ont bien fini la saison. Ils ont obtenu la deuxième place du classement loin derrière Liverpool (99 points contre 81)… mais loin devant Manchester United (81 points contre 66).

Forcément, le manager Pep Guardiola et ses troupes ambitionnent de franchir l’obstacle madrilène en Ligue des Champions. Pour leur part, les Merengue ont réussi à décrocher le titre de champion d’Espagne. Solides et réguliers, ils ont bénéficié des défaillances barcelonaises en Liga. Zinedine Zidane et ses joueurs rêvent de rafler une nouvelle Ligue des Champions. Pour cela, il faudra sortir le grand jeu contre Manchester City dans quelques heures… et s’appuyer sur une défense imperméable.

Foot en direct : comment voir Manchester City – Real Madrid en streaming

Comment voir cette rencontre de football ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : la chaîne RMC Sport 2. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site de RMC Sport sur Internet, afin de visionner la rencontre Manchester City – Real Madrid sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport