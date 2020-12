Ligue des Champions : Manchester United – PSG, voir le match en direct et en streaming

Manchester United reçoit le PSG ce mercredi (21h), dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Dans le Groupe H, Manchester United accueille le Paris Saint-Germain à Old Trafford ce mercredi soir, à l’occasion de la 5e journée de Ligue des Champions. Battus (1-2) à l’aller au Parc des Princes, les Parisiens (2es, 6 points) qui ont déjà concédé deux défaites en quatre matchs, sont sous pression face aux Red Devils, leaders avec 9 points.

Un nul ou une victoire qualifiera les Mancuniens pour les 8es de finale. Tout autre résultat qu’un succès sera dangereux pour les champions de France qui s’exposeraient alors au résultat de Leipzig (3e, 6 points) sur le terrain d’Istanbul Basaksehir et seront relégués à la 3e place avant l’ultime journée, si les Allemands font mieux qu’eux ce soir.

Les compos probables de Solskjaer et Tuchel

Pour cette affiche, Thomas Tuchel voyage sans Bernat, Draxler, Sarabia et Icardi blessés mais récupère Kehrer, ainsi que Kimpembe et Gueye suspendus au match précédent. L’entraîneur parisien pourrait aligner un 4-3-3 avec le trio Di Maria, Mbappé et Neymar en attaque. De son côté, Olé-Gunnar Solskjaer est privé de Shaw blessés, tandis que Bailly, Pogba, McTominay et Lingard sont incertains. L’ancien attaquant du PSG Cavani devrait être aligné en pointe.

Manchester United : De Gea – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles – Van de Beek, Fred – Rashford, Bruno Fernandes, Martial – Cavani.

Paris Saint-Germain : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker – Verratti, Danilo, Paredes – Di Maria, Mbappé, Neymar.

Foot en direct : comment voir Manchester United – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Manchester United – Paris Saint-Germain sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport