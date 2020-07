Ligue des Champions : « un des pires adversaires pour le PSG »

Le PSG a hérité de l’Atalanta Bergame en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un tirage difficile selon Ousmane Dembélé.

Là où l’Olympique Lyonnais devra emprunter le parcours du combattant pour se hisser jusqu’en finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain possède a priori une voie plus dégagée suite au tirage au sort survenu vendredi qui lui a offert l’Atalanta Bergame en quarts, puis le vainqueur de Leipzig – Atletico Madrid en demies. Attention aux apparences… Le club italien n’est peut-être pas un habitué mais ce n’est pas pour autant qu’il sera facile à battre.

Dabo avertit le PSG : l’Atalanta est comparable au Nantes de Suadeau

Passé par Bergame de 2001 à 2003, Ousmane Dabo conseille aux Parisiens de ne pas verser dans l’excès de confiance car il leur promet une confrontatioon compliquée. « Ce n’est pas un bon tirage pour Paris. L’Atalanta est dans une forme incroyable. C’est une équipe qui court énormément et met une grosse intensité dans son jeu. Les joueurs sont parfois six dans la surface adverse, et jouent une forme de football total. C’est vraiment impressionnant », a-t-il expliqué dans les colonnes du journal Le Parisien.

« Pour moi, c’est un des pires adversaires pour le PSG. Il faut que les gens en aient conscience, et qu’ils ne se fient pas aux noms des joueurs peu connus. C’est un club formateur, très bien structuré, qui a sorti pas mal de talents depuis des décennies. On pourrait le comparer au FC Nantes à l’époque de Suaudeau ou aujourd’hui à Rennes », a ajouté l’ancien milieu de terrain. De la même manière que beaucoup ne se sont pas méfiés de l’Ajax Amsterdam la saison dernière, il serait de mauvais goût de prendre l’Atalanta de haut. On n’arrive jamais en quarts de la Ligue des Champions par hasard…

